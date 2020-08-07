Одобрят за несколько часов. "Альфа-Банк" начал выдавать ипотеку жителям Барнаула

Жителям Барнаула стала доступна ипотека от "Альфа-Банка". Банк выдает кредиты на строящееся жилье через отделения, без специального ипотечного центра. Подать документы можно онлайн, а ответ придет в течение нескольких часов.

"Мы постоянно следим за рынком и видим интерес жителей Алтайского края к ипотечным программам. Открытие полноценного центра ипотечного кредитования требует достаточно больших финансовых вложений и времени. Поэтому мы запустили выдачу ипотеки через наши отделения. Уверена, что клиенты по достоинству оценят наши ставки и сервис. Тем более сегодня можно выгодно купить квартиру, улучшив условия и качество жизни", – отметила региональный управляющий "Альфа-Банка" в Барнауле Ирина Бубенко.

Чтобы подать заявку, не обязательно приносить заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки. Документы могут быть в электронном виде и с цифровой подписью. Также можно использовать вместо 2-НДФЛ выписку из ПФР или сформировать в мобильном банке выписку по зарплатному счету.