Офис микрозаймов ограбили в Барнауле при помощи ножа

Количество украденных денег неизвестно

29 января 2019, 21:33

В Барнауле злоумышленник ограбил офис микрозаймов, сообщил порталу Amic.ru источник.

Отмечается, что нападению подвергся офис микрофинансовой организации "Отличные наличные", расположенный на улице Энтузиастов.

Инцидент случился примерно в 19 вечера по местному времени. Количество украденных денег неизвестно. Предположительно, грабителей могло быть несколько.

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