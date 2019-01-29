Офис микрозаймов ограбили в Барнауле при помощи ножа
Количество украденных денег неизвестно
29 января 2019, 21:33
В Барнауле злоумышленник ограбил офис микрозаймов, сообщил порталу Amic.ru источник.
Отмечается, что нападению подвергся офис микрофинансовой организации "Отличные наличные", расположенный на улице Энтузиастов.
Инцидент случился примерно в 19 вечера по местному времени. Количество украденных денег неизвестно. Предположительно, грабителей могло быть несколько.
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