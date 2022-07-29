Оформление страховки онлайн: особенности и полезные советы для новичков

Страхование онлайн приобретает всё большую популярность. Ведь для того чтобы оформить электронный страховой полис, не нужно отпрашиваться с работы, искать офис компании, тратить время на дорогу — всё можно сделать не выходя из дома. О чём следует знать при покупке страховки — читайте в материале.

Выбираем выгодное страхование

Непредвиденные ситуации могут произойти с каждым. Последствия чаще всего связаны со значительными тратами, потерей трудоспособности на какое-то время, а страховка позволит минимизировать расходы и переложить их на страховщика.

Подобрать полис вы можете на одном из самых популярных российских маркетплейсов — сайте ОЗОН. На https://www.ozon.ru/insurance/ можно оформить:

• ОСАГО (выбор более чем из 10 страховых компаний, оформление происходит по номеру авто, полис необходимо распечатать и возить в машине);

• спортивную страховку на период от одного дня до одного года;

• детскую страховку, благодаря которой можно получить выплату при травмировании ребёнка. Период подбирается индивидуально, минимальный — один день;

• полис для взрослого (защита от последствий травм, падений, аварий и прочих неприятностей).

На сайте можно предварительно рассчитать стоимость полиса, учитывая тип страхования, период его действия и другие факторы. Здесь можно найти оптимальный вариант для всех членов семьи. Особенно это удобно для жителей населённых пунктов, где выбор страховых компаний ограничен.

Особенности оформления полиса

Оформление полиса онлайн займёт не более 10 минут. Достаточно подобрать необходимый продукт и страховую компанию, предлагающую наиболее выгодные условия, ввести личные данные и произвести оплату. Озон страхование позволяет минимизировать затраты клиента, поскольку для каждой конкретной ситуации подбирается наиболее выгодный вариант. Дополнительная комиссия не взимается.

Деньги клиента перечисляются в страховую компанию, а документы попадают в официальную базу страховщиков. Готовый полис разместят в личном кабинете клиента, а также отправят на электронную почту (его можно распечатать, чтобы всегда иметь под рукой).

Сотрудничество только с проверенными страховыми компаниями (ВСК, Ингосстрах, Согаз, Альфастрахование и другие) — залог того, что в случае форс-мажорных обстоятельств клиент получит выплату в полном объёме.

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