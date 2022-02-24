Офсет или цифра. На что обратить внимание при печати брошюр в типографиях

Брошюры считаются сложными полиграфическими изделиями. Получить качественное изделие можно только при наличии современного оборудования и материалов, а для создания оригинального макета требуется обладать определёнными навыками и знаниями. Технологический процесс состоит из нескольких этапов, понимание их содержания позволит избежать распространённых ошибок.

Создание макета и печать

Существует несколько технологий печати, при помощи которых можно получить качественную и оригинальную продукцию. Преимуществом цифровой печати брошюр считается высокая скорость изготовления, но имеются ограничения по объёму тиража. Офсетная печать ценится за низкую стоимость одного экземпляра и возможность изготовления больших партий.

Конечный результат напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально составлен исходный макет.

Печатная продукция может отличаться следующими параметрами:

формой и размерами;

качеством материалов;

количеством страниц;

видом скрепления;

стилевым решением.

Выбор технологии и особенности сборки брошюр зависят от сложности макета и материалов. Если бумага имеет одинаковые показатели плотности, то обложка не требует дополнительной обработки. В таком случае используется вариант “в подбор”, когда страницы идут в необходимой последовательности. При таком варианте не требуется привлечение ручного труда, что позволяет экономить время и снижает стоимость единицы печатной продукции.

Нюансы дополнительной отделки

В большинстве случаев для изготовления качественных обложек используется бумага с более высокими показателями плотности. Для защиты от внешних факторов, придания изделию большей привлекательности и продления срока службы поверхности нередко ламинируются.

Постпечатная обработка может предполагать использование следующих технологий:

тиснение;

вырубка;

конгрев;

УФ-лак.

Привлечение дополнительных видов обработки приводит к увеличению сроков изготовления печатной продукции. Наиболее быстрым считается процесс ламинации, так как не требуется дополнительное время на сушку. Остальные технологии считаются более затратными по времени, так как в среднем потребуют от 1 до 3 дней.

Для придания брошюре внешней привлекательности нужно отбиговать обложку. Если партия небольшая, то подобные манипуляции выполняются ручным способом. Для скрепления листов могут применяться обычные или евроскобы. Согласование с заказчиком основных моментов на этапе разработки макета позволяет в дальнейшем избежать различных недоразумений.