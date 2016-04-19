Огонь с полей берет в кольцо Барнаул и Новоалтайск

Фото: vk.com/barneos22

Палы сухой травы в окрестностях Барнаула и Новоалтайска беспокоят местное население — своим возмущением жители делятся в социальных сетях.

Так, только за 18 апреля в паблике Barnaul 22 были опубликованы две заметки о пожарах на полях рядом с городами.

"В Новоалтайске горят луга, огонь подбирается все ближе", – сообщил один из пользователей сети, сопроводив пост фотографиями.

Еще один случай палов травы был зафиксирован близ поселка Центральный в пригороде Барнаула. "Кто-то поджег поля за Центральным, огонь движется в сторону посёлка, уже несколько пожарных машин на месте, тушат. Кому нечем заняться? Зачем вообще такое делать? О чем они думают", – негодует автор заметки.

Между тем в ГУ МЧС по Алтайскому краю в каждодневном режиме подчеркивают, что палы травы недопустимы.

"Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю на территории края постоянно регистрируются термически активные точки, которые подтверждаются как горение сухой растительности и мусора", - указывают в экстренном ведомстве, добавляя, что таких точек в регионе сотни.

"Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: палы сухой травы и сжигание мусора, даже на приусадебных участках, запрещены!" – подчеркивают спасатели.