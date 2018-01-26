Огонь уничтожил автобус и трактор в загоревшемся гараже на Алтае

Фото: golos-khleboroba.ru

Пожар произошел утром 26 января в районном центре Баево в Алтайском крае в гараже с техникой.

Как сообщает "Голос хлебороба", данные о возгорании поступили в начале 11-го. На место выехали пожарные.

Как оказалось, пожар был очень серьезным — здание гаража горело открытым пламенем. В результате ЧП сгорели автобус ПАЗ и трактор. Обстоятельства произошедшего выясняются.