Фото: vk.com/incident_22

Огонь уничтожил автомобиль "Жигули" в Бийске утром во вторник, 15 мая.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании машины поступили в 06:12. Ликвидировать пожар удалось в 06:27.

"На тушение автомобиля в городе Бийске привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава", - добавляют в спасательном ведомстве.

Снимки с места пожара опубликованы в сообществе "Инцидент Бийск". На фото видно, что автомобиль "Жигули" выгорел полностью.