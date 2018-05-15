Огонь уничтожил автомобиль "Жигули" в Бийске
Пожар произошел утром 15 мая
15 мая 2018, 09:24
Фото: vk.com/incident_22
Огонь уничтожил автомобиль "Жигули" в Бийске утром во вторник, 15 мая.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании машины поступили в 06:12. Ликвидировать пожар удалось в 06:27.
"На тушение автомобиля в городе Бийске привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава", - добавляют в спасательном ведомстве.
Снимки с места пожара опубликованы в сообществе "Инцидент Бийск". На фото видно, что автомобиль "Жигули" выгорел полностью.
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