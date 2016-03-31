Ограничения на ночную продажу алкоголя в Алтайском крае станут жестче

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли закон об ужесточении ограничения продажи алкоголя в ночное время в Алтайском крае на сессии в четверг, 31 марта.

Закон принят во втором и окончательном чтении. За проголосовали все 64 депутата, присутствовавшие на сессии. В первом чтении закон был принят еще в декабре 2015 года.

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По нему будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции "на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, с 21 до 9 часов по местному времени". Исключения составят только рестораны и кафе, при условии, что в помещении будет не менее 6 столов и не менее 24 посадочных мест, а зал для посетителей будет отделен от зала розничной торговли.

Ограничения будут введены с 1 июля 2016 года.

По принятому в 2012 году закону в крае запрещена розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции с 21 до 9 часов по местному времени. Исключение составляет продажа при оказании услуг общественного питания. Иными словами, купить алкоголь можно в ресторанах и барах. Бары – отдельная тема. Ранее по закону было достаточно иметь в помещении столик для посетителей и продавать алкоголь в незакрытой таре.

"Значительное количество таких предприятий общественного питания в виде закусочных, кафе, баров, ресторанов расположено в помещениях на первых этажах многоквартирных домов. В органы местного самоуправления и органы государственной власти поступают многочисленные обращения граждан с жалобами на шум, другие факты нарушения общественного порядка в таких заведениях", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Закон разработан как раз для ограничения деятельности таких "псевдобаров".

Тема "псевдобаров" обсуждается в стенах парламента уже несколько месяцев. Первой на рассмотрение АКЗС его внесла межфракционная группа депутатов в лице члена фракции ЛДПР Андрея Щукина. С повестки предыдущего заседания АКЗС он был снят. Теперь его внесла уже "Единая Россия".

Этой теме был посвящен круглый стол.

Как пояснил депутат АКЗС, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Всеволод Кондратьев, во время подготовки было проведено несколько встреч с представителями бизнес-сообщества, которые также высказали согласие с необходимостью регуляции деятельности "псевдобаров".

Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Нестеров отметил, что сейчас многие предприниматели лишатся бизнеса, но также выступил за принятие закона. За высказался и уполномоченный по правам человека Борис Ларин, который подчеркнул: безопасность и спокойствие жителей важнее бизнес-интересов.

Справка

В Барнауле 350 общепитов, реализующих алкоголь и расположенных в многоквартирных домах. В Бийске — 57, Новоалтайске – 25, Рубцовске — 23, Яровом — 13, Заринске — 6, Белокурихе и Славгороде – по 3, Камне-на-Оби — 1. Всего по краю лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией имеют более 840 общепитов.