Высокая зарплата и два месяца отпуска: чукотское энергопредприятие ищет сотрудников

На Крайнем Севере стабильное энергоснабжение — вопрос жизни. Главную роль в обеспечении теплом и светом потребителей Чукотского автономного округа играет АО «Чукотэнерго». И сейчас предприятие набирает новых сотрудников, которым будут гарантированы высокие зарплаты, длительный отпуск, а также различные льготы и компенсации.

Так, в компании открыты вакансии проектного менеджера с зарплатой 120 тысяч рублей, инженера по расчётам и режимам с окладом 125 тысяч рублей, начальника смены электрического цеха (ему обещают 145 тысяч рублей). Ещё здесь ищут таких специалистов, как:

— электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты электростанции — з/п от 85 тысяч рублей;

— электрослесарь по обслуживанию автоматики электростанции — з/п от 88 тысяч рублей;

— машинист котлов — з/п от 88 тысяч рублей;

— слесарь по ремонту котельного оборудования — з/п 100 тысяч рублей;

— инженер отдела сбыта энергии — з/п 128 тысяч рублей;

— ведущий инженер релейной защиты и автоматики — з/п 139 тысяч рублей;

— инженер средств диспетчерского управления — з/п 139 тысяч рублей.

Соискателям гарантируют следующие льготы:

В качестве подъёмных работник получает единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки). Работнику и членам его семьи предоставляют общежитие. Полный социальный пакет и 100% северные надбавки. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте. Ежегодный отпуск в количестве 55 календарных дней (основной — 28 календарных дней, дополнительный за работу в районе Крайнего Севера — 24 календарных дня, 3 календарных дня за ненормированный рабочий день). Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно работнику и неработающим членам семьи один раз в два года.

Интересная работа, незабываемый ценный опыт и профессиональный рост в динамично развивающейся компании — всё это также ждёт соискателей АО «Чукотэнерго». Резюме высылайте на e-mail: trigub_rs@chukotenergo.ru. Узнать подробности можно по тел.: 8 (427 22) 2-60-23, а также по WhatsApp или Telegram 8-964-481-86-85.

АО «Чукотэнерго»

Адрес: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А

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