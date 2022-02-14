Огромного 12-метрового снеговика слепили в Шерегеше

Фото: "Шерегеш горнолыжный курорт" во “ВКонтакте”

Гигантский снеговик со сноубордом появился на горнолыжном курорте в Кемеровской области. Высотой он 12 метров и это самая большая снежная скульптура в России, созданная руками. Гиганта построили за 12 дней шесть человек. На его лепку ушло 250 кубометров снега. Открытие скульптуры прошло на день рождения Шерегеша 13 февраля.