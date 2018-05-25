Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула

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Всемирный день без табака отметят в историческом центре Барнаула на улице Мало-Тобольской 31 мая, сообщает пресс-центр городской администрации.

Мероприятие, которое проведут специалисты Краевого центра медицинской профилактики, пройдет с 14:00 до 16:00. Медики и психологи расскажут барнаульцам о вреде курения, а волонтеры Алтайского государственного медуниверситета раздадут информационные материалы с рекомендациями по отказу от курения и советами для тех, кто твердо решил бросить курить.

Также горожане получат возможность пройти профилактическое обследование в мобильном центре здоровья, который будет располагаться в специализированных медицинских автобусах. Под занавес акции участники символически разрежут большую сигарету с названием "Зависимость – убийца".