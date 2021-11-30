Огромные пробки сковали Барнаул вечером 30 ноября
Движение стоит на большинстве ключевых дорожных участков города
30 ноября 2021, 17:46, Никита Черников
Гигантские пробки растянулись в Барнауле вечером во вторник, 30 ноября, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
На момент написания новости в числе наиболее загруженных – проспекты Строителей, Ленина и Космонавтов, участки улиц Челюскинцев, Молодёжной, Загородной, Власихинской, Попова, Трактовой, Малахова, а также шоссе Ленточный бор и Павловский тракт.
Напомним, с 4 декабря в Барнауле перекроют площадь Сахарова для строительства новогоднего городка. На её территории установят ёлку, возведут ледяные башни, барельефы и скульптуру Деда Мороза. Открыть движение на площади планируют 17 января 2022 года.
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