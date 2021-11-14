Охранник барнаульского автовокзала ударил нетрезвого мужчину с загипсованной рукой

Охранник барнаульского автовокзала ударил пьяного мужчину с загипсованной рукой. Согласно публикации в Telegram-канале "Новости Барнаула", предположительной причиной конфликта пассажира и сотрудника ЧОП стала бутылка спиртного, которую последний выбросил в урну, а также нетрезвое поведение пострадавшего.

Согласно кадрам, которые сделал очевидец, двое охранников отвели мужчину в сторону, где один из чоповцев попросил его "следить за своим помелом". В ответ на это пассажир потребовал вернуть ему бутылку. Сотрудник охраны объяснил, что спиртное находится в мусорке, на что мужчина в приказном тоне потребовал её поднять. После этих слов второй охранник ударил его в живот.

Автор сообщения отмечает, что на происходящее никак не реагирует полиция, а сам случай он назвал "самоуправством".

"Будьте осторожны, приезжая на автовокзал. Призываю администрацию, прокуратуру и Следственный комитет разобраться с частным предприятием автовокзала, сотрудник охраны, который распустил руки, должен быть наказан", – заявил мужчина.

Отметим, что у пострадавшего загипсована правая кисть. Оператор же посоветовал мужчине обратиться в полицию.