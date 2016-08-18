Охранник ночного клуба в Барнауле осужден за изувечение посетителя

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Охранник одного из ночных клубов Барнаула осужден за изувечение посетителя заведения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в конце апреля текущего года. В это время подсудимый находился на рабочем месте.

Около четырех часов утра в заведении произошел конфликт, в ходе которого охранник нанес потерпевшему не менее двух ударов. В результате пострадавший получил контузию глаза тяжелой степени и вывих хрусталика.

Затем выяснилось, что причиной конфликта была ранее произошедшая драка между сотрудником персонала клуба и другом потерпевшего. Впоследствии работник заведения указал охраннику на обидчика, который уже в это время вышел из клуба и садился в такси вместе с пострадавшим.

Охранник, в свою очередь, попросил выйти дебошира из машины, но последний отказался, и после этого охранник применил физическую силу в отношении его приятеля.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся в случившемся. Согласно приговору, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев.