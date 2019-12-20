Охранник с барнаульской заправки украл почти полмиллиона и заплатил за коммуналку

Жителя Барнаула, который работал охранником на заправочной станции "Роснефть", осудили за хищение 446 тыс. рублей из сейфа, сообщает прокуратура Алтайского края.

Приговор вынес Индустриальный районный суд Барнаула. Мужчина в ночь дежурства взял ключи от сейфа, открыл его и похитил 446 тыс. рублей. Деньги он потратил на покупку автомобиля, сотового телефона, оплату коммунальных платежей и т.д.

Суд определил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года, с испытательным сроком 3 года. Автомобиль у него взыщут в счет похищенного.