Охрану елок усилили в Алтайском крае из-за приближающегося Нового года

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Охрану хвойных деревьев усилили в Алтайском крае перед наступлением новогодних праздников. Именно в этот период, как правило, увеличивается риск незаконных рубок молодых хвойных деревьев, сообщает пресс-служба Главного управления природных ресурсов и экологии региона.

Сейчас в лесничествах сотрудники полиции со специалистами управления проводят совместные рейды, чтобы избежать незаконных рубок и провоза новогодних елей. На сегодняшний день специалисты провели уже 45 рейдов.

Напомним, что за незаконную рубку предусматривается уголовная ответственность, если ущерб составит свыше 5000 рублей.