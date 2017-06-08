Охранявшая права детей чиновница в Барнауле осуждена за мошенничество

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Экс-чиновницу отдела по охране прав детства районной администрации Барнаула приговорили к двум годам условного срока за мошенничество, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

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В настоящее время установлено, что в 2012 году после оформления на бабушку опеки над девочкой, мать которой находилась в местах лишения свободы, на содержание подопечной была назначена выплата пособия с перечислением денег на лицевой счет.

"В конце 2014 года сотруднице отдела по охране прав детства стало известно о том, что мать ребенка освобождена из мест лишения свободы, в результате чего, согласно законодательству, выплата денежных средств на содержание опекаемого прекращается. Однако должностное лицо своевременно постановление о прекращении выплаты ежемесячного денежного пособия не вынесло. Сберегательную книжку, на которую перечислялась выплата, она забрала у ее опекуна", - уточняют в СКР.

Женщина изготавливала фиктивные документы, на основании которых была назначена выплата пособия на содержание ребенка. В итоге чиновница неоднократно похищала деньги, тратя их на свои нужды.

С ноября 2014-го по август 2016 года злоумышленница похитила с лицевого счета девочки около 190 тысяч рублей.