Оказавшиеся в загоревшемся автобусе школьники из Барнаула едут домой
Ребятам помогли восстановить документы и билеты на поезд
9 января 2018, 12:01
Фото: gazeta.ru
Школьники из Барнаула, которые 4 января в Санкт-Петербурге оказались в загоревшемся автобусе, возвращаются домой.
Как сообщает "Алтайская правда", ребятам помогли восстановить документы и билеты на поезд, и 9 января они выезжают в Барнаул. В краевой столице школьники будут 13 января.
Напомним, что ЧП с туристическим автобусом, в котором находились молодые барнаульцы из театральной студии "ТиМ", произошло на Биржевой площади 4 января.
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Дети, к счастью, не пострадали. Однако в результате инцидента полностью сгорел автобус, а вместе с ним некоторые вещи и документы.
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