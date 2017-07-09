Около 10 тысяч человек эвакуировали в Польше из-за 500-килограммовой бомбы

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Порядка 10 тысяч жителей города Белосток и гмины Супрасль (Польша) временно эвакуировали до тех пор, пока не будет вывезена найденная мощная бомба времен Второй мировой войны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что 500-килограммовую бомбу нашли в ходе строительных работ.

Свои дома пришлось покинуть жителям 60 улиц в Белостоке, которые находятся в радиусе 1,3 километра от места нахождения бомбы, а также жителям 45 улиц соседней гмины Супрасль.

Боеприпас поднимут при помощи крана, после чего он будет помещен на спецавтомобиль и вывезен на полигон в Ожище, где его взорвут.

ТАСС со ссылкой на официальный портал города уточняет, что для вывоза граждан с утра воскресенье, 9 июля, действовали специальные автобусные маршруты.