Около 12 млн рублей направили на ремонт районной поликлиники в Алтайском крае

Пациенты учреждения – около 1900 детей

23 декабря 2020, 09:18, Илья Звягинцев

Капитальный ремонт районной поликлиники завершили в Новичихинском районе. На выполнение работ направили 10,725 млн рублей и свыше 1,235 млн рублей на оснащение учреждения. 

Главный врач Новичихинской центральной районной больницы Татьяна Чеботарь отметила, что скоро в поликлинику поступит новый аппарат УЗИ и стоматологическая установка. 

Пациенты учреждения – 1900 детей, пишет официальный сайт Алтайского края. С ними работают три участковых педиатра, невролог, хирург и андролог. В ближайшее время штат поликлиники пополнится двумя молодыми специалистами, которые сейчас учатся по целевым направлениям в Барнауле.

Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара

Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара

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