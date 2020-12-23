Около 12 млн рублей направили на ремонт районной поликлиники в Алтайском крае

Капитальный ремонт районной поликлиники завершили в Новичихинском районе. На выполнение работ направили 10,725 млн рублей и свыше 1,235 млн рублей на оснащение учреждения.

Главный врач Новичихинской центральной районной больницы Татьяна Чеботарь отметила, что скоро в поликлинику поступит новый аппарат УЗИ и стоматологическая установка.

Пациенты учреждения – 1900 детей, пишет официальный сайт Алтайского края. С ними работают три участковых педиатра, невролог, хирург и андролог. В ближайшее время штат поликлиники пополнится двумя молодыми специалистами, которые сейчас учатся по целевым направлениям в Барнауле.