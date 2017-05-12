Около 17 тонн огурцов и томатов не пустили из Казахстана в Алтайский край

Около 17 тонн свежих огурцов и помидоров пытались ввезти из Казахстана в Алтайский край с поддельными фитосанитарными сертификатами, сообщает управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Отмечается, что инспекторы ведомства задержали продукцию на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.

"Граждане пытались ввезти из Казахстана на территорию России 12 тонн огурцов и пять тонн томатов. Их собирались продавать в Новосибирской области. Огурцы и томаты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, однако в наличии имелись лишь недействительные фитосанитарные сертификаты", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что по закону подкарантинную продукцию в Россию можно ввозить лишь при наличии сертификата. Это связано с тем, что продукция с высоким фитосанитарным риском создает угрозу заноса и распространения на территории России карантинных вредных организмов.