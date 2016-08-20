Около 30 пожарных тушили надворные постройки в барнаульском поселке Авиатор

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Пожар произошел в Индустриальном районе Барнаула в ночь на 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании надворных построек в поселке Авиатор поступило в 3:17 в субботу, 20 августа. Локализовать пожар удалось в 3:54, а через 15 минут его уже ликвидировали.

В борьбе с огнем участвовали 28 пожарных и 10 единиц техники.