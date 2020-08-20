Около 37 тысяч барнаульских младшеклассников получат бесплатную еду в школах

Почти 37 тысяч школьников начальных классов в Барнауле будут получать бесплатное горячее питание в школах, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что Алтайскому краю выделили около 350 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию питания для учеников начальных классов. Также финансирование предусмотрено из краевого и муниципальных бюджетов.

Всего в Барнауле питаться бесплатно будут около 37 тысяч школьников с первого по четвертый класс, из которых почти 9,8 тысячи – первоклассники.

Уже разработаны методические и нормативные документы, а столовые всех школ в краевой столице оборудованы для организации качественного и полезного питания для детей.