Около 500 домов в Барнауле остались без газа из-за аварии

Жители около 500 домов в Барнауле остались в пятницу, 6 октября, без газа в результате повреждения газопровода.

В 14.00 по местному времени получено сообщение о повреждении газопровода по улице Власихинской, 97. Под отключение газоснабжения попал район, ограниченный улицами Власихинская, Павловский тракт, Фурманова и Белоярская, всего около 500 жилых домов. Ведутся восстановительные работы.

В устранении аварии задействованы 15 человек и 5 единиц техники. О предполагаемых сроках ликвидации повреждения пока не сообщается.