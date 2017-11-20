"Оку" разворотило после столкновения с Land Cruiser Prado в Бийске

Фото: vk.com/incident_22

Столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и "Ока" произошло накануне днем в Бийске.

Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась около 15:30 на улице Дубильной. Согласно предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado разворачивалась и во время маневра допустила столкновение с автомобилем "Ока".

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров "Оки", госпитализация им не понадобилась.

На фото с места событий, опубликованных в сообществе "Инцидент Бийск", видно, что отечественный автомобиль получил очень серьезные повреждения.



