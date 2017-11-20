"Оку" разворотило после столкновения с Land Cruiser Prado в Бийске
В результате аварии пострадали три человека
20 ноября 2017, 11:03
Фото: vk.com/incident_22
Столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и "Ока" произошло накануне днем в Бийске.
Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась около 15:30 на улице Дубильной. Согласно предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado разворачивалась и во время маневра допустила столкновение с автомобилем "Ока".
В результате ДТП травмы получили трое пассажиров "Оки", госпитализация им не понадобилась.
На фото с места событий, опубликованных в сообществе "Инцидент Бийск", видно, что отечественный автомобиль получил очень серьезные повреждения.
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