Олег Хорохордин дал месяц на разработку предложений о снижении энерготарифов

Временно исполняющий обязанности главы Горного Алтая Олег Хорохордин поставил задачу решить проблемы энергетики и за месяц разработать предложения о снижении тарифов.

Данные вопросы обсуждались на профильном совещании, в ходе которого руководитель республики высказался о насущных вопросах в области энергетики – от отключений электричества и своевременного оповещения населения до снижения тарифов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, руководителям муниципалитетов было рекомендовано активизировать работу по устройству сетей наружного освещения, в первую очередь, по главным улицам поселений. Говоря же о плановых отключениях, было решено усовершенствовать процесс заблаговременного информирования жителей республики, а также турбизнеса и предприятий.

Что же касается проблемы роста энерготарифов, то по этому поводу Олег Хорохордин отметил: "Наша задача – уменьшить тариф и обеспечить бесперебойное энергоснабжение, электрифицировать республику, развивать альтернативные источники. Будем и далее планомерно и целенаправленно добиваться результатов. Даю ответственным ведомствам месяц на то, чтобы представить готовые предложения на следующем совещании".