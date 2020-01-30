Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу
Лежать ему не долго
30 января 2020, 09:40, Илья Звягинцев
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ему пришлось лечь в больницу из-за обострения панкреатита, пишет РБК.
Причиной этому, по словам политика, стали стрессы и нарушение режима питания.
"Лег на пару дней прокапаться", – пояснил он изданию.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о госпитализации Хорохордина якобы из-за проблем с алкоголем. В пресс-службе губернатора этот слух опровергли: "Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем".
Обязанности главы региона временно будет исполнять и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов.
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