Олег Хорохордин открыл проблемный ледовый дворец за неделю до выборов в Горном Алтае

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин открыл ледовый дворец "Атлант", сообщается на официальном сайте региона.

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"Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Обещали, что встану здесь на коньки 1 сентября. Сегодня у нас пробный запуск, техническое открытие, идет тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу", – сказал Хорохордин на техническом открытии первого ледового дворца в регионе.

На объекте смонтированы системы отопления и электроснабжения, водопровод, канализация и другие инфраструктурные элементы. Трибуны ледовой арены вмещают свыше 560 человек, построены раздевалки, душевые и другие помещения. Здесь также будет открыт спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес-зал и тренажерный зал.

После технической пробы и завершения всех пусконаладочных работ, установки систем видеонаблюдения и полного благоустройства территории "Атлант" будет открыт для жителей региона.

Ранее в рамках муниципального форума "Сильный Алтай" представители региональной Федерации хоккея обратились к Хорохордину с просьбой прояснить ситуацию вокруг "Атланта", они беспокоились, что сроки строительства объекта вновь будут затянуты.

При этом хоккей в Республике Алтай активно развивается. Создано девять взрослых и три детских команды. Спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня. Так, в этом году представители федерации достойно выступили в Сочи на финале Ночной хоккейной лиги и завоевали третье место.

"Вся хоккейная общественность очень благодарна. Несмотря на то, что это техническое открытие, для спортсменов сегодня настоящий праздник", – прокомментировал президент Федерации хоккея Республики Алтай Герман Чепкин.

Ранее Хорохордин анонсировал снижение тарифов на электроэнергию.

Строительство первого в республике ледового дворца в селе Майма началось по поручению президента РФ Владимира Путина еще в 2012 году, но позднее стройку заморозили. В 2017 году после выделения федеральных средств работы возобновили, однако подрядчик сильно отставал от графика, возникла угроза срыва работ. После назначения на должность врио главы республики в марте 2019 года Хорохордин проверил ход строительства и поручил сдать объект в кратчайшие сроки. В начале июня он пообещал, что к 1 сентября здесь будет залит первый лед. Техническое открытие спортивно-оздоровительного комплекса состоялось в воскресенье, 1 сентября.