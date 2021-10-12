Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов после сообщений об истязаниях

Четырех братьев, которых могли истязать опекуны в Крутихинском районе Алтайского края, обследовали в больнице и поместили в центр содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом РБК рассказала детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева.

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По словам Казанцевой, четверо братьев находятся в одной группе. Их не разделили. Дети обследованы и приступили к учёбе в школе. Старший из братьев уже принял участие в культурном мероприятии.

Казанцева добавила, что опекунов отстранили от исполнения обязанностей, а приёмную мать мальчиков включили в специальный реестр, для того чтобы она больше не смогла усыновлять детей.

Напомним, сообщения об издевательствах над детьми в алтайской глубинке появились в социальных сетях накануне. Правоохранители начали проверку, а мальчиков оградили от семьи.

Жители села, которые наблюдали за происходящим, разделились на два лагеря: одни всячески помогают спасти детей, а другие считают, что ребята мстят приёмным родителям за какую-то обиду.