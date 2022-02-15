Она сказала "да". ТРЦ "Арена" помог организовать романтический вечер с предложением руки и сердца для барнаульской пары

Романтический вечер с предложением руки и сердца организовал барнаулец для своей девушки с помощью ТРЦ “Арена”. Накануне представители ТРЦ объявили конкурс, приуроченный ко Дню всех влюблённых. В нём участвовали мужчины, желающие в этот день сделать предложение своим возлюбленным. Организаторы конкурса выбрали одного из участников и помогли ему подготовиться к важному событию.

Счастливчиком, который исполнит мечту любимой девушки, стал барнаулец Вадим. Целую неделю жених занимался подготовкой сюрприза совместно с event-организаторами от “Арены”. Вместе они придумывали сценарий, который понравится девушке, снимали видео, и, конечно, выбирали кольцо в одном из отделов торгового центра.

В итоге 14 февраля невесту Диану прокатили на королевской карете, а затем ей показали романтичный фильм с Вадимом в главной роли. Фильм транслировали на огромном экране. В самый эмоциональный момент Вадим, стоя на одном колене, протянул Диане кольцо. Девушка сказала “да”. Свидетелями этого события стали гости ТРЦ “Арена”, которые бурными овациями поддержали пару. Затем жених и невеста отправились на ужин в честь помолвки в ресторан Cappuccino в ТРЦ “Арена”.

Диана отметила, что ждала сюрприз в День святого Валентина, но не могла и представить, что он будет таким грандиозным.