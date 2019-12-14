ОНФ обвинил Минприроды в срыве создания нацпарка в Алтайском крае

Эксперты ОНФ обвинили департамент особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды России в том, что он не может эффективно организовать работу по созданию нацпарка в Алтайском крае.

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Прочее Алтай потеряет более 160 тыс. гектаров уникальной территории, если не создаст нацпарк

В ходе совещания, посвященного проблемам создания ООПТ федерального значения в регионе, общественники рассказали, что в течение года работа над созданием парка с рабочим названием "Тогул" велась представителями ОНФ и местными властями, а федеральный орган, отвечающий за реализацию проекта, участия в работе не принимал.

"Руководство департамента ООПТ Минприроды России избрало для себя позицию требовать все от общественников и региональных властей. Мало того, что работы по обследованию территории, разработке необходимых обоснований и подготовке проекта границ национального парка были выполнены силами общественности, так еще и кадастровые работы по описанию границ охраняемой территории федеральные чиновники предложили оплатить активистам", – прокомментировал ситуацию модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.

Представители Народного фронта подчеркнули, что согласно закону, средства на создание нацпарка должно выделять Минприроды, а затраты из региональных бюджетов будут являться нецелевыми.

"Сотрудники департамента ООПТ Минприроды России утверждают, что средств на эти работы нет, при этом дают понять, что без выполнения этих требований национальный парк создан не будет. В такой ситуации остается только повторить слова известной песни Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?.." – добавил Грибков.

Эксперты ОНФ призвали Минприроды России приступить к выполнению своих обязанностей.