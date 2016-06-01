ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" раскрыло информацию о работе за прошлый год

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрыло следующую информацию:

по пункту 9 подпункт "а" годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2015 год;

по пункту 9 подпункт "б" структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг) за 2015 год;

по пункту 9 подпункт "в" в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов;

по пункту 20 подпункт "а" (цена на электрическую энергию);

по пункт 20 подпункт "б" (основные условия договора купли-продажи электрической энергии);

по пункту 20 подпункт "в" (информация о деятельности энергосбытовой организации),

Информация в полном объеме опубликована на сайте www.em-ensbyt.ru до 31 мая 2015 г.