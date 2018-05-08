ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за апрель 2018 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 20 п.п. "г", п. 20 п.п. "д".

П. 20 п.п. "г": информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2018 года

№ Наименование показателя Объем, млн кВт.ч 1 Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний: 3,663 2 ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", в т.ч.: ВН 3,371 СН1 0 СН2 0,290 НН 0,002 3 ООО "________", в т.ч.: ВН СН1 СН2 НН

П. 20 п.п. "д": в соответствии с п. 4 ст. 23.1.Федерального закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.07.2010 г.) цены (тарифы) на электрическую энергию для потребителей (кроме населения) не подлежат государственному регулированию с 01.01.2012 года.