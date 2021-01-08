ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2020 года

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2020 года

8 января 2021, 15:25, Коммерческий отдел

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г". 

п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за декабрь 2020 года

Наименование показателя Объем, млн кВтч
1 Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:  
2 ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:

5,303
  ВН

3,943
  СН1  
  СН2

1,112
  НН

0,248
3 ООО "________", в т.ч.:  
  ВН  
  СН1  
  СН2  
  НН  
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