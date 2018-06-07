ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за май 2018 года
ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п.п. "г", п. 20 п.п. "д".
П. 20 п.п. "г": информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2018 года
|№
|Наименование показателя
|Объем, млн кВт.ч
|1
|Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|3,906
|2
|ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", в т.ч.:
|ВН
|3,517
|СН1
|0
|СН2
|0,377
|НН
|0,012
|3
|ООО "________", в т.ч.:
|ВН
|СН1
|СН2
|НН
П. 20 п.п. "д": в соответствии с п. 4 ст. 23.1.Федерального закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.07.2010 г.) цены (тарифы) на электрическую энергию для потребителей (кроме населения) не подлежат государственному регулированию с 01.01.2012 года.