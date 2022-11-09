ООО «МЕГАВАТТ» раскрывает данные за октябрь 2022 года

ООО «МЕГАВАТТ» во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию по п. 45 пп. «г».

Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за октябрь 2022 года:

ООО «Мегаватт»