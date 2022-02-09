ООО "Мегаватт" раскрывает данные за январь 2022 года
Компания предоставила данные об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии за январь 2022 года
9 февраля 2022, 11:02
ООО “МЕГАВАТТ” во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 “Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии” раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за январь 2022 года
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