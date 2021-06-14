Опасная жара. О погоде в Алтайском крае 15 июня
В регионе объявлено штормовое предупреждение
15 июня 2021, 06:01, Илья Звягинцев
С 15 по 18 июня на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Жара, ветер и сухая погода будут способствовать возникновению пожаров.
В регионе температура воздуха составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
В МЧС напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей.
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