Опасная жара. О погоде в Алтайском крае 15 июня

С 15 по 18 июня на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Жара, ветер и сухая погода будут способствовать возникновению пожаров.

В регионе температура воздуха составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

В МЧС напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей.