Опасные переходы через ж/д пути нашли в Алтайском крае

Барнаульская транспортная прокуратура выявила небезопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути в Троицком районе, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. Речь идет о переходах, расположенных на станциях Большая Речка и Гордеево.

"Пешеходные переходы, находящиеся на указанных станциях, эксплуатировались с грубым нарушением требований закона, – уточнили правоохранители. – На данных объектах отсутствовали предупредительные знаки безопасности (указатели, плакаты), деревянное покрытие настилов имело повреждения и неровности, пешеходный переход на станции Большая Речка располагался на крайнем стыке стрелочного перевода, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан".

По представлению Барнаульского транспортного прокурора недостатки устранили. Сейчас пешеходные переходы через ж/д пути соответствуют требованиям безопасности, констатировали в транспортной прокуратуре.

Ранее amic.ru писал, что в жесткой аварии с пожарной машиной и грузовым составом поезда в Тальменском районе погибли два человека, еще двое пострадали. На кадрах видно, что автомобиль восстановлению не подлежит.