Оператор билайн запустил технологию VoLTE в Алтайском крае

Оператор билайн запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) для клиентов Барнаула и Алтайского края. Сервис позволяет в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE. Технология обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником.

VoLTE позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Телефон не покидает 4G, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети.

Следующим этапом билайн планирует запустить технологию VoWiFi, которая, в свою очередь, позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi.

«Наша основная задача — предоставлять сервисы, которые сделают жизнь абонента легче и удобнее, а самих пользователей — немного ближе друг к другу, несмотря на расстояния, которые могут их разделять. Технологии VoLTE и VoWiFi дополняют друг друга, что как раз помогает клиенту оставаться на связи с близкими людьми в различных ситуациях. С технической точки зрения, VoLTE даст возможность высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети LTE», — сказал технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Отметим, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это ещё не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно на сайте.