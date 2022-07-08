Оператор Tele2 назвал самые быстрорастущие сервисы телемедицины

На фоне пандемии сервисы цифровой медицины стремительно набирали число клиентов. Привычка использовать подобные приложения осталась и после снижения эпидемиологической напряжённости. Оператор Tele2 проанализировал, как растёт объём онлайн-консультаций в популярных сервисах телемедицины в первом полугодии 2022 года.

Наиболее востребован сервис iBolit — его выбирает более половины (52%) пользователей ресурсов телемедицины среди клиентов Tele2. На втором месте — сервис «СберЗдоровье» (20%), на третьем — SmartMed (10%). Также в топ приложений вошли «Яндекс.Здоровье», Doctis, ONDOC, «Доктор Рядом Телемед» и «Онлайн Доктор».

Наибольший скачок в рейтинге приложений телемедицины сделал сервис «СберЗдоровье» — в первом полугодии 2022 года он поднялся с пятого на второе место. Число пользователей сервиса за этот период приросло более чем в два раза. Количество клиентов Tele2, которые пользуются приложением «Яндекс.Здоровье», также увеличилось вдвое: при этом сам сервис поднялся в рейтинге с шестого на четвёртое место.

Чаще всего пациенты обращаются к врачам за онлайн-консультацией в будние дни с понедельника по пятницу. В выходные трафик в приложениях телемедицины снижается вдвое.

На популярность сервисов телемедицины повлияли цифровизация общества, пандемия и карантинные ограничения. Потенциал развития направления обусловлен рядом факторов. Во-первых, это возможность обратиться за высококвалифицированной консультацией в самых удалённых уголках страны. Во-вторых, развитие культуры мониторинга здоровья с целью предотвращения заболеваний. Ещё один фактор роста — внедрение комплексного контроля за состоянием пациента, включая ведение больного и выполнение лечебных рекомендаций.

Добавим, что, по данным экспертов Минздрава, представленным на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2022», за первое полугодие 2021-го сумма инвестиций в цифровое здравоохранение страны составила 31,7 млн долларов. Больше всего средств направлено на развитие сервисов телемедицины (34% от общей суммы инвестиций), на втором месте — сервисы для пациентов, на третьем — медицинское страхование.