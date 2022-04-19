Оператор Tele2 рассказал, как обновленная АТС поможет улучшить общение с клиентами

Среди услуг Tele2 наиболее востребованной у бизнес-абонентов по итогам первого квартала 2022 года стала «Корпоративная АТС 2.0». Спрос на неё с начала года увеличился на 20%.

«Корпоративная АТС 2.0» — это облачный сервис, который позволяет быстро и легко организовать многоканальную телефонию без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников, информировать клиентов, проводить онлайн-конференции, осуществлять контроль и объединять удалённые подразделения.

Сейчас Tele2 улучшает функционал «Корпоративной АТС 2.0». Компания предлагает пользователям новые способы повышения эффективности работы с клиентами и сотрудниками. Расширенный функционал включает запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

«Tele2 знает нужды предпринимателей: они активно задействуют новые технологии для привлечения и удержания клиентов. Нам важно максимально упростить для заказчиков настройку услуг и предложить больше возможностей за счёт лучших разработок. Наша корпоративная АТС позволяет оптимизировать бизнес-процессы и совершенствовать клиентский сервис. Компании получат удобный централизованный канал взаимодействия со своей базой, повысят эффективность коммуникаций и всегда будут на связи со своими клиентами и партнерами», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

Так, через мобильное приложение «КАТС» клиенты могут со смартфона управлять АТС, настраивать ее под потребности своего бизнеса, просматривать статистику, в режиме реального времени отслеживать звонки клиентов и видеть историю подключения услуг. Сейчас доступна версия для пользователей iOS, в ближайшее время появится для Android.

Сделать работу с пропущенными звонками удобней и улучшить клиентский опыт предприниматели могут с новой опцией «SMS-информатор». Она подключается в рамках сервиса «Корпоративная АТС 2.0». Если абонент позвонил в компанию по многоканальному номеру и никто не взял трубку, то ему поступит SMS. Текст сообщения пользователь АТС самостоятельно задает в личном кабинете. Это может быть уведомление о звонке менеджера, сообщение с адресом сайта и режимом работы компании, любая другая полезная информация.

Помимо этого, разработчики обновленного решения реализовали возможность собирать и записывать звонки в конференциях. Так, корпоративная АТС станет безопасной и надежной альтернативой платформам видеосвязи и позволит решить многие задачи, связанные с конференциями, чатами и телефонией.

Функционал АТС предприниматели могут усилить современной CRM-системой от Tele2. Она включает единый интерфейс «диалоги» в режиме работы «одного окна», модуль бизнес-аналитики с коллтрекингом, мультиканальный отчет для оценки вклада рекламных кампаний в общий результат. Вместе эти модули позволят бизнесу вывести автоматизацию продаж и маркетинга на новый уровень, чтобы привлечь и удержать еще больше клиентов. С опцией «Коннектор» пользователи АТС смогут интегрировать ее с другими CRM-системами, которые используются в компании.