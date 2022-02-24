Операторы связи отметили рост числа активаций и продаж eSIM в 2021 году

Оператор Tele2 подводит итоги развития технологии eSIM — встроенной в мобильное устройство электронной сим-карты. Компания первой внедрила её в российском телекоме, и за 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году.

Новые подключения составили более половины активаций eSIM — 57%. Это клиенты, которые не просто меняют действующую SIM-карту, а подключаются к сети Tele2 с новым номером на базе eSIM. Их доля растёт — так, по итогам 2020 года число новых подключений с eSIM было на 9 процентных пунктов меньше (48%).

Компания увеличивает подключения eSIM через цифровые каналы, хотя получить её можно и в рознице. В январе 2022 года их доля выросла на 15 процентных пунктов год к году. Пользователи устройств с поддержкой технологии могут активировать eSIM через приложение “Мой Tele2”, причём оператор также первым на российском рынке предложил клиентам подключать eSIM на базе Единой биометрической системы.

Потенциал технологии демонстрирует динамика проникновения устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2. По итогам 2021 года их число выросло более чем вдвое: доля устройств с поддержкой eSIM увеличилась среди клиентов оператора с 3 до 6%.

По прогнозам Tele2, к 2024 году устройства с этим модулем будут занимать 25% рынка. Регионами-лидерами по активациям стали Москва и Санкт-Петербург. В топе регионов, где охотно подключают технологию, оказались Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика Адыгея, Иркутская область.

Лидеры среди зарегистрированных в сети Tele2 гаджетов с поддержкой eSIM — iPhone 11/12/13, Samsung S20/S21/S22, Huawei P40, Motorola RAZR, а также Galaxy Watch 4 — пока единственные умные часы, к которым можно подключить eSIM в России. Большинство гаджетов с eSIM в сети Tele2 приходится на продукцию Apple — 90%. Устройства Samsung занимают долю 6%, и лишь 1% — у смартфонов Huawei.

Напомним, eSIM выполняет функции обычной пластиковой сим-карты, но при этом её нельзя сломать или потерять. Технология позволяет подключить второй номер в устройствах, где только один слот для пластиковой сим-карты.

Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM в своей сети в апреле 2019 года. Абоненты Tele2 и других операторов могли стать первыми тестовыми пользователями технологии. Изменения в законе позволили сделать подключение eSIM дистанционным, что наряду с проникновением устройств с поддержкой технологии способствовало росту активаций. Tele2 обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.