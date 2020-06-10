Оперштаб Алтайского края ответил на сообщения о согласовании данных по коронавирусу

Виктор Томенко действительно согласовывает ежедневную информацию по коронавирусу, но не содержащиеся в ней показатели. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель оперштаба Алтайского края по ситуации с COVID-19 Евгений Нечепуренко.

Ранее оперштаб опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу за 8 июня, которая начиналась со слов: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Сообщение исправили, однако скриншот попал в местные СМИ и Telegram-каналы.

По словам Нечепуренко, документы оперштаба выходят за подписью или по согласованию с руководителем этого самого оперштаба – то есть губернатора Виктора Томенко. Но глава согласовывает не цифры, а саму информацию. Нечепуренко подчеркнул, что все данные формируются профильными органами: краевыми ГУ МВД, Роспотребнадзором, Минздравом и так далее.