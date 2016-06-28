Опрессовка тепловых сетей в Барнауле выявила четыре сотни повреждений
Специалисты ведут ремонт проблемных участков на коммуникациях
Фото: vk.com/barneos22
Процесс опрессовки тепловых сетей, который в этом году в Барнауле запомнился целой серией резонансных ЧП, завершен, сообщила порталу Amic.ru специалист отдела внешних связей Барнаульского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Анастасия Лукьянова.
Напомним, что гидравлические испытания в городе проводились в два этапа. В мае опрессовка проходила по контуру ТЭЦ-3. Сейчас завершены испытания по контуру ТЭЦ-2.
"В результате гидравлических испытаний на сетях выявлено около 400 повреждений. 152 из них обнаружены по контуру ТЭЦ-2. Бригады специалистов работают над их устранением. На данный момент ремонтные работы проведены на 224 участках — это 66%", – отметила собеседница нашего портала.
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Также представитель СГК уточнила, что в первую очередь сейчас устраняются повреждения, которые могут воспрепятствовать возобновлению горячего водоснабжения. Отметим, что горячую воду потребителям ТЭЦ-2 должны вернуть 8 июля.
Что же касается чрезвычайных происшествий, связанных с опрессовкой в Барнауле, то напомним, что 20 мая в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова из-под земли прорвался поток воды и начал бить в окна жилой многоэтажки.
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К вечеру того же дня из-за подмытия грунта под асфальт в центре города провалился автомобиль. Еще один масштабный случай, связанный с обрушением асфальта, произошел 15 июня на Жилплощадке.