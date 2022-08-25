Оптический гардероб: как выбрать очки для школьника на все случаи жизни

Выбирая одежду и обувь для школьников, родители всегда берут несколько комплектов: лёгкие и утеплённые, для физкультуры в зале и занятий зимними видами спорта. Так же стоит подходить и к выбору очков: детский оптический гардероб не должен ограничиваться одной моделью. Тем более что в «Спектр-оптика» сейчас скидка 20% для студентов, школьников и преподавателей.

Так, для школьных занятий оптические стилисты «Спектр-оптики» советуют выбирать лаконичный, минималистичный дизайн оправ. Он отлично впишется в деловой стиль ребёнка и будет гармонично сочетаться с формой.

Для прогулок лучше выбирать силиконовые оправы, например, от бренда NANO и Fisher Price, созданные специально для детей. Они практичные и долговечные: их не страшно уронить во время активных игр. Специальные оправы с резинками позволяют заушникам изгибаться во все стороны под самыми экстремальными углами. Разнообразие форм и расцветок позволит каждому выбрать аксессуар по вкусу.

Для занятий спортом можно рассмотреть ещё один вид коррекции — детские контактные линзы. Например, отличным вариантом станут однодневные линзы MiSight 1 day от компании Cooper Vision. Они не только корригируют зрение, но и замедляют прогрессирование близорукости у детей.

Осенью и зимой глаза от солнца нужно защищать так же, как и летом. Отличным вариантом станут очки с клипонами. Это аксессуар, где есть основа — оправа с корригирующими линзами, а также съёмная солнцезащитная накладка. Ещё один вариант защиты глаз ваших детей от ультрафиолета — фотохромные линзы, которые темнеют и светлеют в зависимости от УФ-излучения.

Оптика «Спектр»

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