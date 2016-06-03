Оптово-розничная компания "Городок" переехала и расширила ассортимент

Компания "Городок", один из лидеров на рынке детских игрушек Барнаула и Алтайского края, сообщает о переезде оптово-розничного склада с проспекта Строителей, д. 58 на новый адрес: ул. Попова, д. 181Е.

По словам представителей организации, на новом месте покупателей ждет более комфортный и просторный торговый зал. Кроме того, приятная новость для детей и их родителей: компания расширяет ассортимент игрушек, спортинвентаря и товаров для новорожденных. Напомним, что "Городок" сотрудничает преимущественно с российскими производителями, вся продукция имеет сертификаты соответствия. А это означает, что ваш ребенок будет пользоваться только качественными, безопасными и интересными игрушками! Причем ассортимент позволяет выбрать подходящую игрушку для детей любого возраста.

"Мы предлагаем более 10 тысяч наименований товаров, каждый из которых может стать незабываемым подарком малышу, а прекрасное качество и доступные цены приятно удивят родителей", – рассказали в "Городке".

Кстати, для оптовых клиентов компании действует система скидок и организована бесплатная доставка по краю.

А розничные покупатели всегда могут приобрести здесь товар по низкой оптовой цене при любой сумме покупки. Здесь всегда рады всем посетителям – приходите в "Городок", выбирайте лучшие игрушки и товары для детей!

Оптово-розничный магазин игрушек "Городок":

г. Барнаул, ул. Попова, д. 181Е

Тел.: 8 (3852) 506-217, 506-218, 506-317

Сайт: www.gorodoktoys.ru

Режим работы: пн-пт - 9-18 ч.; сб. - 9-14 ч.; вскр. выходной