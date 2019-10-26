Опубликовано видео с места ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

В Алтайском крае погибли восемь человек в результате крупного ДТП, которое произошло в субботу утром, 26 октября, в Топчихинском районе. Еще восемь человек пострадали, сообщили в краевом Минздраве.

Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Fiat. Шесть человек погибли на месте, ребенок скончался в машине скорой помощи, а одна женщина – в Калманской ЦРБ.

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Прочее Минздрав рассказал о пострадавших в жутком ДТП на Алтае с восемью погибшими

В результате происшествия погибли восемь человек. Один из погибших – несовершеннолетний. Еще пять человек в результате ДТП пострадали.

Водитель автомобиля Nissan не имел права управлять транспортным средством, поскольку он не был вписан в страховой полис. Кроме того, он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году.

По последним данным, в микроавтобусе Fiat находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Они ехали выступать на конкурс.

В региональном Минздраве сообщили о пострадавших. Состояние четырех оценивается как тяжелое: их планируют перевезти в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ. Еще три человека доставлены в больницу города Алейска.