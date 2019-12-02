Осадков в Барнауле будет в избытке. Росгидрометцентр рассказал о погоде в декабре

Температура будет меняться скачкообразно

2 декабря 2019, 12:58, Илья Звягинцев

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ждет россиян в декабре, пишут "Известия".

Температура воздуха почти на всей территории России будет держаться выше нормы и меняться скачкообразно. Метеорологи считают, что месяц будет неоднородным по этому показателю.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадки будут в дефиците. При этом в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Кемерове и Томской области осадков ожидается в избытке.

В Москве декабрь будет теплым, больше похожим на осень. Однако зима все-таки даст о себе знать. Жителей города ожидают снегопады.

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