Осень настала: когда в Барнауле стартует отопительный сезон?

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Барнаул пережил смену сезона — по календарю в краевой столице наступила осень, а значит, становится актуальным вопрос о том, когда в городе начнут давать отопление.

Традиционно тепло в городе начинают подавать, когда среднесуточная температура за окном устанавливается на уровне +8 градусов. Сначала отопление подается в здания социальной сферы, а затем — в жилой сектор.

Как сообщили в пресс-службе Барнаульского филиала "Сибирской генерирующей компании", в настоящее время на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 завершается подготовка к отопительному сезону. На теплоэнергоцентралях проведены ремонтные работы.

В течение всего лета энергетики активно ремонтировали тепловые сети, устраняя выявленные в ходе опрессовки повреждения.

Отметим, что в систему энергообеспечения города вливаются весьма существенные средства. Так, всего в 2016 году на ремонтную кампанию в краевой столице выделяется порядка 270 миллионов рублей.

При этом около 82 миллионов направляется из городской казны.

Сейчас подготовку к отопительному сезону 2016-2017 активно обсуждают в мэрии. Так, в Центральном районе на данный момент акты готовности получили более 300 домов, находящихся на обслуживании управляющих компаний, более 70 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также 12 домов с непосредственным способом управления. Это 73% жилых объектов.

На 100% подготовлены к отопительному сезону детсады. Что касается школ, то они подготовлены в Центральном районе на 80%.